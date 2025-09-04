Sicurezza e decoro in Piazza San Francesco a Salerno, le richieste del Comitato cittadino

04/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Proseguono i controlli straordinari delle forze dell’ordine nella città di Salerno, con particolare attenzione alle zone urbane più frequentate dai giovani e considerate a rischio. Gli interventi hanno riguardato in particolare il centro storico, Piazza San Francesco e Piazza Giancamillo Gloriosi, teatro di schiamazzi notturni, corse in scooter e parcheggi selvaggi. Elevati numerosi verbali. A queste problematiche poi si aggiungono anche episodi di microcriminalità.

I controlli o le retate fatte una volta ogni tanto però non risolvono il problema. È quanto ha sottolineato il rappresentante del Comitato Piazza San Francesco, Clemente Salerno, intervenuto in diretta questa mattina a Radio Alfa.
