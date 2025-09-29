Sicurezza nel centro storico di Salerno, cittadini in rivolta contro la raffica di multe ai residenti

29/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
I cittadini residenti in via dei Canali a Salerno la settimana scorsa sono scesi in strada per manifestare dissenso contro la Polizia municipale che ha colpito gli automobilisti residenti attraverso una raffica di multe. Si parla di piano straordinario per la sicurezza nel centro storico ma a essere danneggiati sono gli automobilisti residenti.

“Qui nessuno vuole la macchina sotto casa ma ci dicano dove dobbiamo fermarla. Sono almeno tre anni – dicono dal Comitato centro storico – che abbiamo presentato delle proposte alternative per la sosta dei residenti a chiunque, assessori e sindaco, ma non siamo mai stati nemmeno convocati. Ora sembra che il problema della sicurezza al centro storico si voglia risolvere tartassando i residenti”.

Ne abbiamo parlato con Tommaso Siani, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
Ascolta
Tommaso Siani su controlli al centro
