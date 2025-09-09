Sicurezza al Rione Carmine, prefetto, questore e sindaco incontrano i cittadini

09/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Sopralluogo in Piazza Bolognini e al rione Carmine, ieri sera, di prefetto e  questore di Salerno, con la partecipazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, che poi hanno incontrato i cittadini e il rettore della chiesa della Madonna del Carmine, per confrontarsi sulla questioni sollevate da tempo dai residenti.

Nei giorni scorsi ci sono stati momenti di forte tensione per la situazione di insicurezza di questa area centrale della città di Salerno. Ieri sono intervenuti all’incontro anche alcuni amministratori, tra cui il sindaco Vincenzo Napoli la cui presenza era stata richiesta da giorni dai cittadini esasperati da episodi di microcriminalità, schiamazzi notturni, bivacchi, corse in scooter e parcheggi selvaggi.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

Per entrare nel dettaglio dell’incontro è intervenuta in diretta la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su incontro al rione Carmine
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento