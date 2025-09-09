Sicurezza al Rione Carmine, prefetto, questore e sindaco incontrano i cittadini

Sopralluogo in Piazza Bolognini e al rione Carmine, ieri sera, di prefetto e questore di Salerno, con la partecipazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, che poi hanno incontrato i cittadini e il rettore della chiesa della Madonna del Carmine, per confrontarsi sulla questioni sollevate da tempo dai residenti.
Nei giorni scorsi ci sono stati momenti di forte tensione per la situazione di insicurezza di questa area centrale della città di Salerno. Ieri sono intervenuti all’incontro anche alcuni amministratori, tra cui il sindaco Vincenzo Napoli la cui presenza era stata richiesta da giorni dai cittadini esasperati da episodi di microcriminalità, schiamazzi notturni, bivacchi, corse in scooter e parcheggi selvaggi.
Per entrare nel dettaglio dell’incontro è intervenuta in diretta la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
Brigida Vicinanza su incontro al rione Carmine
