Sicurezza a Salerno, il governatore De Luca indossa i panni del sindaco sceriffo

“Abbiate fede”, così Vincenzo De Luca a chi, a margine di una conferenza stampa al Comune di Salerno, ieri gli ha chiesto se sia nelle sue intenzioni tornare a fare il sindaco a Salerno quando avrà terminato il suo mandato da presidente della Regione Campania. Sia nel suo intervento che conversando con i giornalisti, il governatore ha insistito sulla questione sicurezza a Salerno.
“Non va bene – ha detto De Luca – abbiamo un problema sicurezza che è diventato un problema serio. Dobbiamo ritornare nei quartieri, a cominciare da me, da libero pensatore. Dobbiamo riprendere in mano la città”.
Ne abbiamo parlato, questa mattina, con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
Ascolta
Nico Casale su De Luca sceriffo
