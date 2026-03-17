Sicignano degli Alburni, visita istituzionale dell’Ambasciatore della Svizzera in Italia 

Visita istituzionale a Sicignano degli Alburni dell’Ambasciatore della Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti. A darne notizia il sindaco Giacomo Orco.
L’Ambasciatore sarà nel paese ai piedi degli Alburni giovedì 19 marzo alle 16:30. L’amministrazione comunale e i cittadini lo accoglieranno nella Casa Comunale, e successivamente l’Ambasciatore farà omaggio alla comunità locale, come ricordo della sua visita, di una panchina prodotta con materiali riciclati. Inoltre visiterà il centro di accoglienza per minori di Sicignano degli Alburni, dove incontrerà i giovani ospiti e gli operatori del centro.
La visita si tiene nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera” che si svolgerà in Campania dal 18 al 20 marzo, che include numerosi incontri con rappresentanti istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, del mondo della cultura e accademici, in diverse località tra cui Napoli, Sicignano degli Alburni e Angri.
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