Sicignano degli Alburni, ordinanza del sindaco per prevenire incendi lungo la ferrovia

17/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha firmato un’ordinanza urgente per la salvaguardia della sede ferroviaria e la prevenzione degli incendi.

Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria di eliminare immediatamente eventuali situazioni di pericolo legate alla caduta di alberi e alla propagazione delle fiamme. Dovranno inoltre essere rispettate le distanze di sicurezza previste dal Dpr 753 del 1980 riguardo alla presenza di alberi, aree boschive e depositi di materiali.

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Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre, salvo proroghe, i proprietari saranno tenuti a mantenere sgombre le aree entro venti metri dal confine ferroviario da sterpaglie, erba secca e altro materiale combustibile. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e assicurare la regolare circolazione dei treni.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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