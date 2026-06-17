Sicignano degli Alburni, ordinanza del sindaco per prevenire incendi lungo la ferrovia

Il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha firmato un’ordinanza urgente per la salvaguardia della sede ferroviaria e la prevenzione degli incendi.
Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria di eliminare immediatamente eventuali situazioni di pericolo legate alla caduta di alberi e alla propagazione delle fiamme. Dovranno inoltre essere rispettate le distanze di sicurezza previste dal Dpr 753 del 1980 riguardo alla presenza di alberi, aree boschive e depositi di materiali.
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre, salvo proroghe, i proprietari saranno tenuti a mantenere sgombre le aree entro venti metri dal confine ferroviario da sterpaglie, erba secca e altro materiale combustibile. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e assicurare la regolare circolazione dei treni.
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