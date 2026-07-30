Siccità, soffre anche il Battistero di San Giovanni in Fonti a Padula. Il punto con Curcio del Consorzio di Bonifica

Caldo asfissiante, soffrono anche le sorgenti storiche nel Vallo di Diano.
E’ il caso della sorgente del Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonti a Padula. Un allarme che ha visto già all’opera il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano che dalal giornata di mercoledì ha iniziato i lavori presso il Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonti a Padula per il riposizionamento di alcune sonde utili a monitorare il livello delle acque. L’installazione delle sonde al Battistero è stata inserita in un più ampio progetto già in essere. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano, Beniamino Curcio
Ascolta
Curcio su siccità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.