Siccità, soffre anche il Battistero di San Giovanni in Fonti a Padula. Il punto con Curcio del Consorzio di Bonifica

30/07/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Caldo asfissiante, soffrono anche le sorgenti storiche nel Vallo di Diano.

E’ il caso della sorgente del Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonti a Padula. Un allarme che ha visto già all’opera il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano che dalal giornata di mercoledì ha iniziato i  lavori presso il Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonti a Padula  per il riposizionamento di alcune sonde utili a monitorare il livello delle acque.  L’installazione delle sonde al Battistero è stata inserita  in un più ampio progetto già in essere. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano, Beniamino Curcio
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Curcio su siccità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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