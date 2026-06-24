Si tuffa in acqua a Salerno per festeggiare il compleanno, muore 32enne

24/06/2026 Cronaca Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

E’ di un ragazzo di 32 anni di origini nigeriane il cadavere recuperato in mare nella tarda serata di oggi a Salerno davanti al Lungomare Colombo.

Si era tuffato in acqua poco prima della mezzanotte insieme ad una ragazza  salernitana per festeggiare il compleanno dell’uomo. Lei è riemersa, mentre lui non è più tornato in superficie. Più tardi il corpo è stato avvistato davanti al Lungomare e recuperato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. Sul posto anche i Carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Protezione Civile.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il decesso del 32enne sarebbe dovuto a cause naturali.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento