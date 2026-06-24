Si tuffa in acqua a Salerno per festeggiare il compleanno, muore 32enne

E’ di un ragazzo di 32 anni di origini nigeriane il cadavere recuperato in mare nella tarda serata di oggi a Salerno davanti al Lungomare Colombo.
Si era tuffato in acqua poco prima della mezzanotte insieme ad una ragazza salernitana per festeggiare il compleanno dell’uomo. Lei è riemersa, mentre lui non è più tornato in superficie. Più tardi il corpo è stato avvistato davanti al Lungomare e recuperato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. Sul posto anche i Carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Protezione Civile.
Il decesso del 32enne sarebbe dovuto a cause naturali.
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