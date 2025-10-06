Si schianta con auto in ristorante a Salerno, uomo arrestato per tentato omicidio

E’ stato arrestato per tentato omicidio, l’uomo di 45 anni che, domenica pomeriggio, ha seminato il terrore nel ristorante “Compagnia del Concord” al quartiere Fuorni a Salerno. Con la sua Smart è piombato all’interno del locale sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. Durante la manovra, una donna è riuscita a schivare l’impatto con l’auto.
L’uomo, che ha diversi precedenti, all’esterno del locale ha prima litigato con l’ex suocero, dipendente del ristorante, poi anche con il titolare. Il 45enne ha tentato anche di utilizzare una mazza chiodata contro i due, ma è stato bloccato e disarmato da un cliente del locale. A quel punto è salito a bordo dell’auto ed ha sfondato l’ingresso del ristorante. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che nel tentativo di fermarlo hanno riportato lievi ferite.
Il 45enne, deve quindi rispondere, oltre che di tentato omicidio anche di lesioni, danneggiamento, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto accaduto sarebbe riconducibile a dissidi con la ex moglie.
