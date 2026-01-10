Si rinnova il Consiglio provinciale di Salerno, al voto oltre 2 mila consiglieri e sindaci

Sono poco più di 2mila, tra sindaci e consiglieri comunali, gli amministratori dei 158 comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne, domani 11 gennaio, per il rinnovo del Consiglio provinciale.
Non è prevista l’elezione del presidente della Provincia, che resta l’attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Si tratta di elezioni di secondo livello e, infatti, al seggio costituito presso la sede di palazzo Sant’Agostino, sede dell’Ente Provincia, potranno recarsi solo gli amministratori dei Comuni del Salernitano. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.
Sei le liste in campo per eleggere 16 consiglieri: A Testa Alta, già presente alle ultime regionali; Forza Italia-Lega-Noi Moderati; Fratelli d’Italia; Avanti Salerno Psi; Civiche in Rete; Partito democratico. Nel Pd sono numerosi i sindaci candidati, tra cui i consiglieri provinciali uscenti Francesco Morra e Giovanni De Simone, rispettivamente primi cittadini di Pellezzano e di Vietri sul Mare. In lista anche i sindaci di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, di Agropoli Roberto Mutalipassi e di Siano Giorgio Marchese. Con Fi-Lega-Nm in campo ci sono il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e la vicesindaca di Castel San Giorgio, Giustina Galluzzo.
