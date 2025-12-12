Si ribalta con l’auto e muore 77enne di Montano Antilia. L’incidente tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania

Ancora vittime sulle strade salernitane. Ieri sera, in un incidente sulla statale 18, tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania, ha perso la vita un uomo di 77 anni, Sabato Peluso, di Montano Antilia, la cui auto è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 con vigili del fuoco e carabinieri.
Una volta estratto dall’abitacolo accartocciato della vettura, il pensionato è stato condotto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, dove però è deceduto poco dopo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.
