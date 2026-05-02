Si fingono poliziotti e rapinano un’anziana a Venezia, arrestati due salernitani

Due persone sono state arrestate a Salerno dalla Polizia al termine di indagini coordinate dalla Procura di Venezia che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale veneziano.
L’accusa nei confronti dei due salernitani è di rapina. I due indagati, con precedenti specifici, sono ritenuti autori materiali di una truffa ai danni di un’anziana donna di 83 anni, commessa lo scorso 17 marzo nel centro storico di Venezia con la consueta tecnica del finto poliziotto, poi degenerata in rapina a seguito delle resistenze della vittima quando si è resa conto di essere stata raggirata.
I due arrestati avrebbero rubato gioielli e preziosi per un valore stimato di circa 50mila euro, spingendo con violenza a terra l’anziana signora, dopo averla indotta, con false informazioni a consegnare i preziosi custoditi in casa. Nei confronti degli indagati eseguite perquisizioni personali e domiciliari. Notificati anche due Daspo fuori contesto, emessi dal Questore di Venezia per la durata di 1 anno, nonché altrettanti fogli di via della durata di 3 anni.
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