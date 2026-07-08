Si finge poliziotto per svaligiare la cassaforte di una donna anziana a Salerno. Arrestato

Si è finto poliziotto per svaligiare la cassaforte di una donna anziana, ma è stato bloccato.
E’ successo a Salerno dove un 41enne è finito in manette con l’accusa di rapina aggravata.
La donna sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente parente che, con il pretesto del furto dell’auto di un familiare, le ha chiesto soldi e altri beni di valore, informandola che una persona sarebbe passata dalla sua abitazione per ritirarli. L’indagato si è qualificato falsamente come appartenente alle forze dell’ordine e, dopo aver saputo dell’esistenza di una cassaforte, si è impossessato delle chiavi tentando di aprirla. L’arrivo dei familiari della vittima e le loro grida hanno indotto l’uomo a darsi alla fuga. E’ stato però bloccato da alcuni presenti, tra cui un agente di polizia libero dal servizio che si trovava in zona.
Dalla perquisizione personale del 41enne sono state trovate le chiavi della cassaforte della donna.
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