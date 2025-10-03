Si ferma anche Salerno per lo sciopero generale pro Palestina. Le modalità da Antonio Capezzuto

Sono stati liberati i quattro parlamentari italiani a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, fermati ieri dall’esercito israeliano. Si tratta del senatore Marco Croatti, del deputato Arturo Scotto, dell’eurodeputata Annalisa Corrado e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi, originaria di Agropoli. Erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv dove hanno preso un volo di linea per Roma assistiti dal personale dell’ambasciata.
Intanto oggi sciopero generale in aziende pubbliche e private in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. In Campania sono state programmate manifestazioni e cortei in tutte le province. A Salerno, concentramento e presidio Dalle 9:00 in piazza Amendola nei pressi della Prefettura. Presidio anche al porto commerciale come già avvenuto nei giorni scorsi. Intanto già ieri sera, a Salerno, si è svolta una manifestazione spontanea pro Palestina. I manifestanti hanno fatto un corteo sul Lungomare Trieste e su Via Roma e hanno bloccato anche l’ingresso della stazione.
Questa mattina, ci siamo collegati in diretta in piazza Amendola dove abbiamo raggiunto il segretario della FP Cgil-Salerno, Antonio Capezzuto.
Ascolta
Antonio Capezzuto su sciopero a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.