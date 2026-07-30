“Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole”, assemblea provinciale CNA Salerno. Le interviste

Al Teatro Pasolini di Salerno, oggi, l’assemblea provinciale della CNA Salerno. Il tema è “Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole”. E’ intervenuto anche il sindaco De Luca sul tema “Burocrazia zero”.
Ascolta il sindaco Vincenzo De Luca
De Luca su CNA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Ascolta la direttrice CNA Salerno, Simona Paolillo
Paolillo su CNA
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