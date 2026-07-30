“Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole”, assemblea provinciale CNA Salerno. Le interviste

30/07/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Al Teatro Pasolini di Salerno, oggi, l’assemblea provinciale della CNA Salerno. Il tema è “Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole”. E’ intervenuto anche il sindaco De Luca sul tema “Burocrazia zero”.

Ascolta il sindaco Vincenzo De Luca
De Luca su CNA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta la direttrice CNA Salerno, Simona Paolillo
Paolillo su CNA
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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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