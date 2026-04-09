Si è insediato il nuovo Procuratore di Lagonegro, è lo scafatese Giuseppe Cacciapuoti

Si è tenuto questa mattina, nell’aula “Nigro” del Tribunale di Lagonegro, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Procuratore capo della Repubblica, Giuseppe Cacciapuoti, guida della Procura che “cura” il lagonegrese, il golfo di Policastro e il Vallo di Diano.
Una cerimonia istituzionale particolarmente partecipato, che segna l’inizio di una nuova fase per l’ufficio requirente lucano. Ci sono stati anche momenti emozionanti fino all’applauso della folta platea alla firma di Cacciapuoti come nuovo procuratore capo. Raccoglie l’eredità di Donadio.
Alla presenza di magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, avvocati e autorità civili e militari del territorio, Cacciapuoti ha assunto formalmente la guida della Procura.
Lo abbiamo intervistato.
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cacciapuoti
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