Si è insediato Geppino Parente, neo presidente della Provincia di Salerno

Si è svolta oggi, a Palazzo Sant’Agostino, la seduta di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno, Geppino Parente. Un momento istituzionale che ha segnato ufficialmente l’avvio del nuovo corso amministrativo dell’ente provinciale, alla presenza dei consiglieri e dei rappresentanti del territorio.
Nel suo primo intervento da presidente, Parente ha sottolineato la volontà di riportare al centro dell’azione politica le esigenze dei 158 Comuni della provincia, puntando su ascolto, collaborazione e sviluppo condiviso. Tra le priorità indicate figurano il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano.
“La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini”, ha dichiarato il neo presidente, ribadendo l’impegno a costruire un rapporto costante con le amministrazioni locali.
Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in Consiglio Provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, che prende il posto di Francesco Morra che si è dimesso nei giorni scorsi. Confermate infine le deleghe già assegnate ai consiglieri provinciali.
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