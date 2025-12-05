Si è dimesso il dottor Colarieti fondatore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Ruggi di Salerno

05/12/2025 Attualità Nessun commento
Dimissioni con effetto immediato sono state presentate dal ginecologo Giorgio Colarieti, fondatore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Il medico ha motivato la decisione per ragioni di natura etica e professionale, in contrasto con quella che definisce una crescente burocratizzazione del sistema sanitario.

Colarieti ha reso nota la sua decisione in un post sulla propria pagina social. “Non sono mai riuscito ad accettare l’idea di essere considerato un dipendente di un’Azienda, e non più parte di un Ospedale nato per custodire la salute delle persone”, ha scritto il dottor Colarieti, sottolineando come per lui la medicina sia sempre stata “cura, presenza, ascolto, non un processo burocratico o un ingranaggio amministrativo”.

Il medico ha espresso un profondo disagio per il “cambiamento profondo nel modo di intendere la missione che dovrebbe unire, e non dividere, paziente e ospedale”.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

