Si è dimesso il dottor Colarieti fondatore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Ruggi di Salerno

Dimissioni con effetto immediato sono state presentate dal ginecologo Giorgio Colarieti, fondatore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Il medico ha motivato la decisione per ragioni di natura etica e professionale, in contrasto con quella che definisce una crescente burocratizzazione del sistema sanitario.
Colarieti ha reso nota la sua decisione in un post sulla propria pagina social. “Non sono mai riuscito ad accettare l’idea di essere considerato un dipendente di un’Azienda, e non più parte di un Ospedale nato per custodire la salute delle persone”, ha scritto il dottor Colarieti, sottolineando come per lui la medicina sia sempre stata “cura, presenza, ascolto, non un processo burocratico o un ingranaggio amministrativo”.
Il medico ha espresso un profondo disagio per il “cambiamento profondo nel modo di intendere la missione che dovrebbe unire, e non dividere, paziente e ospedale”.
