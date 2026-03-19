Si diplomano e trovano lavoro in una settimana, il record di quattro studenti di Salerno. La storia sul Mattino di Salerno

I Fantastici 4, così li ha definiti il Mattino di Salerno i quattro studenti del Galileo Galieli di Salerno che dopo il diploma hanno trovato lavoro in circa una settimana.
Questa è la storia di un record ma complessivamente sono aumentati di molto in provincia di Salerno gli studenti che riescono a inserirsi nel mondo del lavoro in poco tempo dopo la maturità, merito dei nuovi programmi di studio introdotti dal Ministero dell’Istruzione. Abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su scuola e lavoro
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