Si diplomano e trovano lavoro in una settimana, il record di quattro studenti di Salerno. La storia sul Mattino di Salerno

19/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

I Fantastici 4, così li ha definiti il Mattino di Salerno i quattro studenti del Galileo Galieli di Salerno che dopo il diploma hanno trovato lavoro in circa una settimana. 

Questa è la storia di un record ma complessivamente sono aumentati di molto in provincia di Salerno gli studenti che riescono a inserirsi nel mondo del lavoro in poco tempo dopo la maturità, merito dei nuovi programmi di studio introdotti dal Ministero dell’Istruzione. Abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su scuola e lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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