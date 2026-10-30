Si blocca il Raccordo Sa-Av e viabilità nel caos per molte ore. La riflessione con il quotidiano La Città di Salerno

30/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ stata ripristinata ieri sera, intorno alle ore 22, la viabilità lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, interrotto in entrambe le direzioni, ieri pomeriggio, quando in direzione nord, prima della galleria di Cologna, un tir che trasportava un escavatore ha urtato il cavalcavia, causando il danneggiamento di una trave del ponte e la caduta di calcinacci che hanno colpito un’auto in transito.

Resterà interdetta e sotto sequestro la parte superiore del viadotto, che ricade nel territorio del Comune di Salerno, sulla quale si renderanno necessarie ulteriori verifiche tecniche per accertarne le condizioni di sicurezza.  Il bilancio è di un ferito, per fortuna, non grave. Grossi invece i problemi di viabilità poiché l’incidente ha interessato uno snodo strategico della rete autostradale.

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Troppo strategico il raccordo per rimanere in queste condizioni attendendo da tempo la realizzazione della terza corsia. Abbiamo fatto una riflessione questa mattina con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.

Ascolta
Domenico Gramazio su incidente sul raccordo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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