Si allarga la protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio, il punto con Marco Sansone (USB Trasporti)

Esplode in tutto il Sud Italia la protesta dei Tir contro il caro gasolio. Partita dalla Sicilia, ieri la mobilitazione è giunta in Campania con presidi dei mezzi pesanti in alcuni svincoli autostradali. Ieri presidi di protesta sulla A30 a Nola e a Nocera-Pagani, ma anche sulla A2 ad Eboli dove hanno protestato circa 50 autotrasportatori. Oggi un presidio, dalle 12 è programmato alla rotatoria di Battipaglia.
Una mobilitazione che unisce sigle sindacali e comitati spontanei, e che trova anche la sponda del mondo agricolo e persino degli studenti, tutti uniti contro l’impennata dei costi energetici. Davanti a questo scenario il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è al lavoro “per anticipare a martedì 20 ottobre” la convocazione del tavolo con gli autotrasportatori.
“Manifestare è lecito e degno di rispetto, bloccare le strade per impedire ai prodotti di essere distribuiti è un reato”, avverte,il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
Per fare il punto sulla protesta e le richieste dell’autotrasporto è intervenuto in diretta, questa mattina, il coordinatore nazionale dell’USB Trasporti, Marco Sansone.
Ascolta
Marco Sansone su protesta Tir
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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