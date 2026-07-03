Sfruttamento della prostituzione, arrestato in Brasile 60enne cilentano

03/07/2026 Cronaca Nessun commento
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È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a quattro anni e tre mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra marzo e maggio del 2017 in provincia di Salerno.

L’uomo era ricercato dall’Autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un’attività di cooperazione internazionale di polizia.

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Dopo la condanna, il 60enne si era reso irreperibile, rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all’esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di localizzarlo e di arrestarlo.

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