Sfruttamento della prostituzione, arrestato in Brasile 60enne cilentano

È stato arrestato in Brasile un 60enne originario del Cilento, latitante da anni e condannato in via definitiva a quattro anni e tre mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, reati commessi tra marzo e maggio del 2017 in provincia di Salerno.
L’uomo era ricercato dall’Autorità giudiziaria italiana ed era destinatario di un provvedimento restrittivo eseguito al termine di un’attività di cooperazione internazionale di polizia.
Dopo la condanna, il 60enne si era reso irreperibile, rifugiandosi in Brasile per sottrarsi all’esecuzione della pena. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di localizzarlo e di arrestarlo.
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