Sfiduciata la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, il Consiglio comunale sancisce la fine della consiliatura

Il Consiglio comunale riunitosi ieri sera a Battipaglia ha sancito il termine dell’esperienza amministrativa della sindaca Cecilia Francese. Approvata la mozione di sfiducia firmata da 12 consiglieri, che ha decretato lo scioglimento anticipato del Consiglio e la fine della consiliatura con sette mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. La mozione di sfiducia si fondava sulla contestazione di una presunta “crisi strutturale della capacità di governo”.
La sindaca Francese, per ricucire le fratture, come ultimo tentativo aveva deciso nei giorni scorsi di azzerare la giunta. A lei va anche il primato politico nella recente storia della città di Battipaglia: è stata la prima donna a guidare la città ed anche il primo sindaco ad essere riuscito a completare un intero mandato quinquennale, guadagnandosi la riconferma per una seconda legislatura.
Con lo scioglimento del Consiglio comunale, l’iter istituzionale prevede adesso l’arrivo di un commissario prefettizio. La figura commissariale avrà il compito di guidare la gestione ordinaria del Comune fino alle elezioni della prossima primavera.
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