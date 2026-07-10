Sfide pericolose per un video social, si cercano i ragazzi saliti di notte sul tetto del comune di Baronissi. La riflessione con La Città di Salerno

Il comune di Baronissi ha avviato delle verifiche dopo la diffusione di un video che immortala due o più ragazzi che, di notte, dopo essere saliti sul tetto del palazzo di città, salutano all’indirizzo di qualcuno che li riprende dalla strada. Non è chiaro quante volte sia accaduto.
Per Ester Sapere, consigliera comunale delegata alle politiche giovanili, si tratta di un gesto estremamente pericoloso per l’incolumità di chi lo compie e rappresenta una grave mancanza di rispetto verso un edificio pubblico”. Accertamenti in corso. Questa mattina, ci siamo soffermati sul caso con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su video social dal tetto del comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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