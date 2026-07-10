Sfide pericolose per un video social, si cercano i ragazzi saliti di notte sul tetto del comune di Baronissi. La riflessione con La Città di Salerno

10/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il comune di Baronissi ha avviato delle verifiche dopo la diffusione di un video che immortala due o più ragazzi che, di notte, dopo essere saliti sul tetto del palazzo di città, salutano all’indirizzo di qualcuno che li riprende dalla strada. Non è chiaro quante volte sia accaduto.

Per Ester Sapere, consigliera comunale delegata alle politiche giovanili, si tratta di un gesto estremamente pericoloso per l’incolumità di chi lo compie e rappresenta una grave mancanza di rispetto verso un edificio pubblico”. Accertamenti in corso. Questa mattina, ci siamo soffermati sul caso con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio. 

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Domenico Gramazio su video social dal tetto del comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento