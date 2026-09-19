Settimana europea della mobilità, la Fiab Campania invita a progettare città più sicure e accessibili. Il punto con Teresa Dandolo

L’88% degli alunni europei vive a meno di 15 minuti di bicicletta dalla scuola. In Italia, però, meno del 3% degli studenti la raggiunge pedalando, ancora meno in Campania.
Non è la distanza a scoraggiare la mobilità attiva, dice il Coordinamento regionale delle associazioni Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), “ma la percezione, e troppo spesso la realtà, di strade non abbastanza sicure e di uno spazio urbano ancora progettato prevalentemente per i mezzi motorizzati”. A lanciare l’allarme sul problema è il Coordinamento regionale in occasione della Settimana Europea della Mobilità, che continuerà fino al 22 settembre, sul tema della Mobilità per tutti, con un focus intergenerazionale.
“Una visione che invita a progettare città sulle necessità di bambini, giovani, adulti e anziani, garantendo a tutti il diritto di muoversi in modo sicuro e accessibile. Un evento che vede in Campania troppe poche amministrazioni mobilitarsi ed abituate sempre a pensare alla bicicletta non come un mezzo di trasporto e di contrasto all’inquinamento ma come ‘problema’”. Le associazioni Fiab della Campania hanno organizzato diversi appuntamenti chiedendo di riprogettare lo spazio urbano. Per parlare delle iniziative e degli obiettivi della Fiab, questa mattina, è stata nostra ospite la Consigliera nazionale della Federazione, Teresa Dandolo.
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Teresa Dandolo su settimana della mobilità
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