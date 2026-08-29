Settembre, mese di vacanze per gli italiani. Il punto con il presidente FIBA Confesercenti Campania Raffaele Esposito 

29/08/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze.

Saranno in 10 milioni a trascorrere almeno un periodo di vacanza nel mese, con una spesa media di 760 euro. Questi i dati principali dell’Osservatorio Confturismo in collaborazione con Swg sulle vacanze estive degli italiani. Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse: 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori. Ne abbiamo parlato con diretta con il presidente regionale di FIBA Confesercenti Campania Raffaele Esposito 
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Esposito su vacanze
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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