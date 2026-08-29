Settembre, mese di vacanze per gli italiani. Il punto con il presidente FIBA Confesercenti Campania Raffaele Esposito 

Settembre si conferma un mese molto apprezzato dagli italiani per le vacanze.
Saranno in 10 milioni a trascorrere almeno un periodo di vacanza nel mese, con una spesa media di 760 euro. Questi i dati principali dell’Osservatorio Confturismo in collaborazione con Swg sulle vacanze estive degli italiani. Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse: 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori. Ne abbiamo parlato con diretta con il presidente regionale di FIBA Confesercenti Campania Raffaele Esposito
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Esposito su vacanze
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