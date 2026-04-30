Sette tratti di mare vietato a Salerno, il commissario Panico ha firmato l’ordinanza. I dettagli nel collegamento con il Mattino di Salerno

Sette tratti del litorale della città di Salerno, per un totale di 1 km di costa, sono interdetti alla balneazione. Il Commissario straordinario del Comune, Vincenzo Panico, ha firmato l’ordinanza che da un lato apre la stagione dei bagni, dall’altro conferma le criticità storiche di alcuni punti del litorale urbano.
Il primo è il segmento denominato Est Fiume Irno, classificato con qualità scarsa e lungo 478 metri. Il secondo è la spiaggia libera tra il Fuorni ed il Picentino. Accanto a questi si aggiungono i divieti permanenti previsti per aree particolari: Foce del Fuorni, Foce del fiume Irno, Foce del Picentino, Porto di Salerno e Porto Marina d’Arechi. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su tratti mare vietato a Salerno
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