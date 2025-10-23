Sette rotte cancellate all’aeroporto di Salerno. Ilardi (Federalberghi): “Non è fisiologico, sono stati fatti degli errori”

“Non c’è nulla di fisiologico nel downgrade dell’aeroporto di Salerno. Sette rotte cancellate, una attivata. In definitiva, le sole quattro rotte operative da Novembre a Marzo (Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna) segnano un passo indietro nello sviluppo dello scalo”.
E’ quanto sostiene Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, secondo cui sottovalutare questa condizione non è utile al territorio, all’infrastruttura e alla stessa società di gestione.
Ilardi è intervenuto questa mattina in diretta a Radio Alfa
Ascolta
caso aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.