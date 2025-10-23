Sette rotte cancellate all’aeroporto di Salerno. Ilardi (Federalberghi): “Non è fisiologico, sono stati fatti degli errori”

23/10/2025 Attualità, Economia, Primo Piano
“Non c’è nulla di fisiologico nel downgrade dell’aeroporto di Salerno. Sette rotte cancellate, una attivata. In definitiva, le sole quattro rotte operative da Novembre a Marzo (Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna) segnano un passo indietro nello sviluppo dello scalo”. 

E’ quanto sostiene Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, secondo cui sottovalutare questa condizione non è utile al territorio, all’infrastruttura e alla stessa società di gestione.

Ilardi è intervenuto questa mattina in diretta a Radio Alfa
