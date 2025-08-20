Sette bagnanti in difficoltà a Palinuro salvati dai bagnini

20/08/2025 Cronaca

Paura ieri sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro, dove sette persone sono state tratte in salvo grazie all’intervento dei bagnini.

Il primo salvataggio è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando alcuni bagnanti in difficoltà non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. Poco dopo altri turisti hanno rischiato di essere trascinati al largo e la rapidità dei soccorsi ha evitato il peggio.

Nessuno dei sette coinvolti ha riportato gravi conseguenze.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

