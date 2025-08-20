Sette bagnanti in difficoltà a Palinuro salvati dai bagnini

Paura ieri sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro, dove sette persone sono state tratte in salvo grazie all’intervento dei bagnini.
Il primo salvataggio è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando alcuni bagnanti in difficoltà non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. Poco dopo altri turisti hanno rischiato di essere trascinati al largo e la rapidità dei soccorsi ha evitato il peggio.
Nessuno dei sette coinvolti ha riportato gravi conseguenze.
