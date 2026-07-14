Sette anni d’attesa per la sentenza di assoluzione. A Radio Alfa il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola

Sette anni d’attesa per la sentenza di assoluzione per il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola.
Il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, il vicesindaco Ludovico Buonomo e la consigliera comunale Angelica Montella e gli ex amministratori Vito Montella e Roberto Verrioli, sono stati assolti nel procedimento per falso in bilancio “perché il fatto non costituisce reato.
Sette anni possono sembrare un tempo qualsiasi sul calendario della giustizia, ma rappresentano un tratto importante della vita di una persona. In sette anni cambiano gli affetti, il lavoro, le prospettive e, spesso, anche la percezione che gli altri hanno di noi. Per questo un’assoluzione che arriva dopo un così lungo percorso processuale restituisce certamente dignità sul piano giuridico, ma non sempre riesce a cancellare il peso umano, sociale e personale di un’attesa tanto prolungata. La vicenda del sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, conclusasi con l’assoluzione dopo sette anni, richiama l’attenzione su un tema che va oltre il singolo caso: la necessità di una giustizia capace di coniugare rigore e tempestività. Perché la giustizia, per essere davvero tale, non deve solo accertare la verità, ma farlo in tempi ragionevoli, evitando che il processo stesso si trasformi in una pena. Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola
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Chiola su giustizia
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