Servizio 118 in affanno in Campania, le associazioni non ricevono i rimborsi nei tempi previsti. Il punto con La Città di Salerno

Il servizio di emergenza del 118 a Salerno e provincia rischia di subire gravi interruzioni. In Campania le associazioni di volontariato impegnate nel primo soccorso denunciano ritardi nei pagamenti che arrivano a superare i 60 giorni. Una situazione resa ancora più critica dai continui aumenti del costo dei carburanti, che sta prosciugando la liquidità delle organizzazioni.
Nonostante i mandati di pagamento siano stati emessi, le spettanze relative al mese di agosto non sono state ancora liquidate. Per alcune realtà di piccole dimensioni, gli arretrati hanno raggiunto importi vicini ai 40mila euro.
Al centro della vicenda c’è Soresa, la società regionale per la sanità incaricata di saldare le spettanze per conto delle Asl. Secondo le associazioni, Soresa non starebbe procedendo ai pagamenti del servizio 118 perché in attesa dei trasferimenti da parte della Regione Campania. Questo blocco ha innescato un progressivo allungamento delle scadenze mensili previste dagli accordi.
Per scongiurare il blocco delle ambulanze e continuare a svolgere questo servizio di pubblica utilità, le associazioni stanno facendo ricorso agli anticipi bancari. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su rimborsi 118
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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