Servizi di pulizia, la gara della Asl mette in discussione centinaia di posti di lavoro. Il parere del Consigliere regionale Odierna

La nuova gara indetta dall’Asl di Salerno per i servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio sta aprendo uno scenario estremamente preoccupante: una moltitudine di lavoratrici e lavoratori vede oggi seriamente messo in discussione il proprio posto di lavoro, con possibili pesanti ripercussioni anche sull’intero assetto dei servizi sanitari provinciali.
È quanto evidenziano i rappresentanti istituzionali Gambino, Fabbricatore ed Odierna, che sottolineano come non si tratti solo di una vertenza occupazionale: la perdita di una forza lavoro numerosa, in particolare nel settore della logistica interna e del trasporto dei pazienti autosufficienti, determinerebbe un immediato appesantimento dei carichi di lavoro per il personale sociosanitario, già oggi sottoposto a ritmi intensissimi. Il sistema è ovviamente sotto forte pressione: gli eventuali licenziamenti provocherebbero un effetto a catena su reparti, corsie e servizi, rallentando i percorsi assistenziali e incidendo sulla qualità delle cure.
Lunedì prossimo è stato fissato un incontro presso la Asl a Salerno.
Ne abbiamo parlato in diretta con il consigliere regionale, Sebastiano Odierna
