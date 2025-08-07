Serie C, ordinanza sindacale vieta vendita di alcolici in vetro nei pressi dello stadio

07/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Vietato vendere o consumare alcolici e bevande in vetro o lattina nei pressi dello stadio Arechi durante le partite della Salernitana.

L’ordinanza sindacale entrerà in vigore il 25 agosto e sarà valida per tutta la stagione di serie C. Il divieto varrà in un’ampia area (via Clark, Allende, Wenner, Schiavone e dintorni) per sei ore: dalle tre ore prima del fischio d’inizio fino a tre ore dopo la fine del match.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

Unica eccezione: i tavoli di bar e ristoranti. Chi viola le regole rischia sanzioni da 500 a 5.000 euro e, nei casi più gravi, la chiusura temporanea dell’attività. L’obiettivo – fanno sapere dal Comune – è prevenire risse e problemi di ordine pubblico.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento