Serie C, ordinanza sindacale vieta vendita di alcolici in vetro nei pressi dello stadio

Vietato vendere o consumare alcolici e bevande in vetro o lattina nei pressi dello stadio Arechi durante le partite della Salernitana.
L’ordinanza sindacale entrerà in vigore il 25 agosto e sarà valida per tutta la stagione di serie C. Il divieto varrà in un’ampia area (via Clark, Allende, Wenner, Schiavone e dintorni) per sei ore: dalle tre ore prima del fischio d’inizio fino a tre ore dopo la fine del match.
Unica eccezione: i tavoli di bar e ristoranti. Chi viola le regole rischia sanzioni da 500 a 5.000 euro e, nei casi più gravi, la chiusura temporanea dell’attività. L’obiettivo – fanno sapere dal Comune – è prevenire risse e problemi di ordine pubblico.
