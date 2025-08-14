Serena Brancale in concerto al porto turistico di Maiori martedì 19 agosto. Le anticipazioni con Everlive Italia

14/08/2025 Eventi

Serena Brancale arriva in Costiera Amalfitana per una tappa esclusiva del suo acclamato “Anema e Core Tour”, organizzato da Everlive Italia, in programma martedì 19 agosto alle ore 21.30 al Porto Turistico di Maiori, con apertura dei cancelli alle ore 19:00.

Per l’occasione è stato siglato un protocollo d’intesa per raggiungere il concerto via mare, partendo da Salerno – molo di Piazza della Concordia – alle 20:35, con arrivo a Maiori alle 21:00, e ripartire al termine dell’evento alle 23:30, con arrivo previsto a Salerno per le 00:10. Qui tutte le info

Su Radio Alfa continueremo a regalare altri ingressi omaggio per il concerto già da domani

Nostro ospite in diretta Giampiero Fortunato, amministratore della Everlive Italia Srl per anticipazioni esclusive
Ascolta
Fortunato su Serena Brancale
