Serena Brancale in concerto al porto turistico di Maiori martedì 19 agosto. Le anticipazioni con Everlive Italia

Serena Brancale arriva in Costiera Amalfitana per una tappa esclusiva del suo acclamato “Anema e Core Tour”, organizzato da Everlive Italia, in programma martedì 19 agosto alle ore 21.30 al Porto Turistico di Maiori, con apertura dei cancelli alle ore 19:00.
Per l’occasione è stato siglato un protocollo d’intesa per raggiungere il concerto via mare, partendo da Salerno – molo di Piazza della Concordia – alle 20:35, con arrivo a Maiori alle 21:00, e ripartire al termine dell’evento alle 23:30, con arrivo previsto a Salerno per le 00:10. Qui tutte le info
