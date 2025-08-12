Serena Brancale in concerto a Maiori, partnership tra Everlive Italia e Grassi Junior per collegamenti via mare

Serena Brancale, tra le artiste più innovative e amate della nuova scena musicale italiana, arriva in Costiera Amalfitana per un live tutto da vivere.
L’appuntamento, organizzato da Everlive Italia, è per martedì 19 agosto alle ore 21.30 al Porto Turistico di Maiori, con apertura dei cancelli alle ore 19:00, una tappa esclusiva del suo acclamato “Anema e Core Tour”, che sta registrando il tutto esaurito in Italia e all’estero.
Per l’occasione, Everlive Italia S.R.L., organizzatrice del concerto, e Grassi Junior, storica azienda specializzata nei collegamenti marittimi in Costa d’Amalfi, hanno siglato un protocollo d’intesa volto a offrire un servizio in più agli spettatori e, allo stesso tempo, contribuire a ridurre il traffico su strada in un periodo di grande affluenza come la settimana di Ferragosto.
Grazie a questa collaborazione, sarà possibile raggiungere il concerto via mare, partendo da Salerno – molo di Piazza della Concordia – alle 20:35, con arrivo a Maiori alle 21:00, e ripartire al termine dell’evento alle 23:30, con arrivo previsto a Salerno per le 00:10.
Il costo complessivo del traghetto, andata e ritorno, è di €15 a persona, con posti limitati.
I biglietti possono essere acquistati online a questo link o presso le biglietterie Grassi Junior di Salerno (Molo Masuccio, n. 6) e di Maiori.
Per informazioni è attivo anche il contatto WhatsApp 329 4698693.
Per gli spettatori che volessero raggiungere il luogo dell’evento con auto e moto, si riportano i riferimenti dei parcheggi situati nelle immediate vicinanze:
• Autorimessa La Costiera, €20 per le auto e €10 per moto/scooter: 3407580700
• Parcheggio Demanio, €15 per le auto e €10 per moto/scooter: 3934678460 – 3405620159
• Parcheggio auto Mandara – parallela al lungomare, €5 all’ora per le auto e €10 tariffa unica
per moto/scooter: 3398904039
I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.
Info: 089.9948351 – 389.6729968
info@everliveitalia.it
Link diretto per acquisto biglietti traghetto QUI
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.