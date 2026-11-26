Nell’ambito delle indagini sul sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso che nei giorni scorsi è stato sventato a Nocera Superiore da Guardia di Finanza e Polizia, sono stati arrestati e condotti in carcere altri due uomini, uno di nazionalità egiziana, l’altro marocchino.
I due indagati sono accusati di avere custodito e sorvegliato la vittima durante la segregazione.
Uno è stato rintracciato subito dopo l’emissione del fermo, l’altro è stato bloccato tre giorni fa presso l’aeroporto di Salerno mentre tentava di lasciare il territorio nazionale diretto in Marocco.
Sono in totale cinque le persone che hanno preso parte al sequestro.
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