Sequestri di ombrelloni e attrezzature balneari sulle spiagge libere a Pisciotta e a Vietri sul Mare

Oltre 100 ombrelloni e numerosi attrezzi balneari sono stati sequestrati questa mattina, all’alba, lungo le spiagge libere di Pisciotta, dalla Guardia Costiera e dalla Polizia Municipale, nelle località Acquabianca, Marina centro e Gabella. Rimosse strutture installate per occupare porzioni di arenile pubblico e assicurarsi un posto in spiaggia.
Controlli anche sulle spiagge libere del litorale di Vietri sul Mare. Sequestrati, dalla Capitaneria di Porto di Salerno, 28 ombrelloni e 43 lettini. Il materiale era di un uomo del posto dedito all’attività di noleggio di attrezzature balneari ed era preinstallato su area demaniale marittima e utilizzato senza autorizzazione del comune. Sequestrati anche alcuni piccoli natanti abusivamente ormeggiati nello specchio antistante. Il responsabile è stato individuato e denunciato.
