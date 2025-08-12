Sequestri di ombrelloni e attrezzature balneari sulle spiagge libere a Pisciotta e a Vietri sul Mare

12/08/2025 Cronaca

Oltre 100 ombrelloni e numerosi attrezzi balneari sono stati sequestrati questa mattina, all’alba, lungo le spiagge libere di Pisciotta, dalla Guardia Costiera e dalla Polizia Municipale, nelle località Acquabianca, Marina centro e Gabella. Rimosse strutture installate per occupare porzioni di arenile pubblico e assicurarsi un posto in spiaggia.

Controlli anche sulle spiagge libere del litorale di Vietri sul Mare. Sequestrati, dalla Capitaneria di Porto di Salerno, 28 ombrelloni e 43 lettini. Il materiale era di un uomo del posto dedito all’attività di noleggio di attrezzature balneari ed era preinstallato su area demaniale marittima e utilizzato senza autorizzazione del comune. Sequestrati anche alcuni piccoli natanti abusivamente ormeggiati nello specchio antistante. Il responsabile è stato individuato e denunciato.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

