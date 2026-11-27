Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Salerno per i reati di commercio abusivo di materiale esplosivo e ricettazione.
Nel corso di un’attività di controllo del territorio, i finanzieri hanno trovato e sequestrato circa 500 ordigni esplosivi rudimentali, realizzati artigianalmente e caratterizzati da alto potenziale esplosivo, contenenti oltre 20 chilogrammi di esplosivo.
Il materiale pirotecnico era trasportato all’interno di un veicolo insieme ad oli combusti altamente infiammabili, in assenza della documentazione fiscale e delle autorizzazioni di pubblica sicurezza su provenienza e tracciabilità, con grave pericolo per l’incolumità.
All’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
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