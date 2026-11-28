Scarichi illegali dal torrente Trigento al fiume Sele nei pressi del cantiere dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.
Per questo motivo, ier mattina, i Carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dalla Procura di Salerno, relativo ad una parte del cantiere della nuova linea ferroviaria Alta Velocità, Battipaglia-Romagnano, nel territorio comunale di Campagna, e all’area destinata al deposito delle terre e rocce da scavo provenienti dalle lavorazioni.
Le indagini hanno preso il via da alcune segnalazioni relative a intorbidimento delle acque del fiume Sele. Gli accertamenti hanno consentito di individuare canalizzazioni attraverso le quali acque reflue industriali raggiungevano il torrente, senza essere depurate. Criticità anche nell’area di stoccaggio delle terre e rocce da scavo, risultata senza i sistemi di regimentazione e contenimento delle acque di dilavamento.
Il provvedimento riguarda soltanto la porzione di cantiere interessata dalle contestazioni e la relativa area di stoccaggio; gli altri settori restano operativi.
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