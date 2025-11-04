Senza fissa dimora a Salerno, si cercano volontari per aprire il secondo dormitorio. L’appello di Antonio Bonifacio (Migrantes)

E’ scoppiata, negli ultimi giorni, a Salerno, la questione dei senza fissa dimora che sono costretti a vivere per strada e che nel rione Carmine il fenomeno ha posto anche una questione di sicurezza e di decoro urbano.

Al momento è aperto il solo dormitorio della Caritas Diocesana. La struttura dei Missionari Saveriani in via Acquaviva dovrebbe aprire dal 10 novembre, ma al momento scarseggiano i volontari.

Dall’ufficio Migrantes arriva l’invito a proporsi per una esperienza di volontariato per l’accoglienza notturna, dedicando almeno 2 ore a settimana, dalle 20 alle 22 oppure dalle 22 alle 8. Ciascuno può dare la disponibilità secondo le proprie esigenze e possibilità.

Questa mattina, abbiamo affrontato le problematiche con Antonio Bonifacio, direttore Diocesano e coordinatore regionale della Fondazione Migrantes.
