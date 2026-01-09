Senza fissa dimora, a Salerno aumenta la presenza di giovanissimi. La denuncia di Rossano Braca (Venite Libenter)

In queste giornate e nottate di freddo intenso scendono in strada le associazioni presenti in città a Salerno per aiutare i senza fissa dimora. Sono circa un centinaio, alcuni storicamente presenti a Salerno.
A loro i volontari di associazioni come Venite Libenter distribuiscono coperte, cibo e bevande calde e scambiano anche qualche parola di conforto. In città ci sono anche due dormitori ma spesso queste persone non vogliono spostarsi in queste strutture ma preferiscono rimanere nel loro giaciglio abituale che diventa una casa.
Il presidente di Venite Libenter, Rossano Braca, intervenuto in diretta ha messo in evidenza anche la presenza di giovani tra i senza fissa dimora.
Ascolta
Rossano Braca su situazione senza fissa dimora
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.