Senza fissa dimora, a Salerno aumenta la presenza di giovanissimi. La denuncia di Rossano Braca (Venite Libenter)

09/01/2026 Attualità
In queste giornate e nottate di freddo intenso scendono in strada le associazioni presenti in città a Salerno per aiutare i senza fissa dimora. Sono circa un centinaio, alcuni storicamente presenti a Salerno.

A loro i volontari di associazioni come Venite Libenter distribuiscono coperte, cibo e bevande calde e scambiano anche qualche parola di conforto. In città ci sono anche due dormitori ma spesso queste persone non vogliono spostarsi in queste strutture ma preferiscono rimanere nel loro giaciglio abituale che diventa una casa.

Il presidente di Venite Libenter, Rossano Braca, intervenuto in diretta ha messo in evidenza anche la presenza di giovani tra i senza fissa dimora.
