Selecontrollori inattivi nel territorio del Parco Nazionale. L’intervista al presidente Coccorullo

Scatta l’emergenza cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le verifiche hanno portato alla scoperta di circa 60 selecontrollori inattivi abilitati che non avrebbero mai svolto attività operative sul territorio.
La revisione interessa una platea di circa 600 selecontrollori e rappresenta una delle più importanti verifiche interne degli ultimi anni.
Il presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, su Radio Alfa, ha annunciato controlli ancora più severi sugli abbattimenti e sulle attività sul campo.
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Coccorullo su emergenza cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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