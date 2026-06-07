Selecontrollori inattivi nel territorio del Parco Nazionale. L’intervista al presidente Coccorullo

07/06/2026 Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Scatta l’emergenza cinghiali nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le verifiche hanno portato alla scoperta di  circa 60 selecontrollori inattivi abilitati che non avrebbero mai svolto attività operative sul territorio.

La revisione interessa una platea di circa 600 selecontrollori e rappresenta una delle più importanti verifiche interne degli ultimi anni. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, su Radio Alfa, ha annunciato controlli ancora più severi sugli abbattimenti e sulle attività sul campo. 
Ascolta
Coccorullo su emergenza cinghiali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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