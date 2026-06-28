Secondo nido di Caretta Caretta a Montecorice, l’appello di Daniela Guariglia

A Baia Arena, nel comune di Montecorice, è stato individuato un secondo nido di Caretta Caretta nel corso delle attività di monitoraggio previste dal progetto Turtlenest.
La scoperta è di Daniela Guariglia, referente locale del progetto, impegnata insieme ai volontari nel pattugliamento delle spiagge alla ricerca delle caratteristiche tracce lasciate dagli esemplari durante la deposizione delle uova. Dopo il ritrovamento, il nido è stato delimitato e messo in sicurezza. L’area resterà monitorata fino alla schiusa. La segnalazione è stata trasmessa alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che segue il monitoraggio scientifico delle nidificazioni.
Daniela Guariglia ha però espresso la propria preoccupazione per l’attività, già in corso, di pulizia meccanica dell’arenile che avviene a giorni alterni e che terminerà alla fine della stagione estiva. La pulizia con mezzi meccanici cancella la possibilità di identificare l’eventuale nido ma accelera anche i processi di erosione.
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Tartaruga a Montecorice
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