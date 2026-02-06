Seconda giornata di formazione organizzata dalla Comunità Montana Vallo di Diano. Grande partecipazione

Nuovo pienone per la seconda giornata di Formazione della Comunità montana Vallo di Diano dedicata agli operatori della Pubblica Amministrazione. Questa mattina, presso la sede istituzionale in via Vascelle a Padula, ancora una volta oltre 100 impiegati pubblici hanno preso parte alla qualificata offerta formativa dell’Ente montano.
“Credo che l’argomento sia davvero importante ed il relatore che abbiamo scelto è il massimo che si poteva avere in questo momento” ha rivendicato Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana. “Il dottor Nicola Durante è presidente del TAR sezione di Salerno e questo la dice lunga sulla qualità del corso. Siamo orgogliosi di portare avanti questo tipo di discorso e vedere sempre la sala gremita ci gratifica molto”.
Il presidente Nicola Durante si è occupato di un argomento di uso quotidiano per i pubblici impiegati: “il Provvedimento amministrativo e l’autotutela”. Non meno interessante l’intervento seguente di Nicola Senatore, avvocato amministrativista, che ha parlato di “Diritto di accesso e il Diritto alla riservatezza”.
“Sosteniamo questa iniziativa a beneficio del comprensorio perché i singoli Comuni non potrebbero permettersi di organizzare questo genere di eventi” ha sottolineato in definitiva Esposito “noi in questo momento siamo vicarianti offrendo una formazione di grande qualità senza costi né per i Comuni né per i partecipanti: ci crediamo, proseguiremo convintamente in questa direzione anche nei prossimi mesi”.
