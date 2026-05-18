Scuole aperte anche d’estate, molte adesioni a Salerno e provincia. Alcuni dettagli nella diretta con Gianluca Sollazzo

Molte scuole di Salerno e provincia rimarranno aperte anche d’estate, per tutto il mese di luglio, per consentire di svolgere il recupero di competenze, ma anche attività sportive, teatrali e anche di laboratorio.
Il Ministero dell’Istruzione ha destinato un apposito finanziamento. L’elenco delle scuole che hanno aderito sarà disponibile nei prossimi giorni. Questa mattina, ci ha anticipato l’iniziativa il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su scuola d’estate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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