Scuole aperte anche d’estate, molte adesioni a Salerno e provincia. Alcuni dettagli nella diretta con Gianluca Sollazzo

18/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Molte scuole di Salerno e provincia rimarranno aperte anche d’estate, per tutto il mese di luglio, per consentire di svolgere il recupero di competenze, ma anche attività sportive, teatrali e anche di laboratorio.

Il Ministero dell’Istruzione ha destinato un apposito finanziamento. L’elenco delle scuole che hanno aderito sarà disponibile nei prossimi giorni. Questa mattina, ci ha anticipato l’iniziativa il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Gianluca Sollazzo su scuola d’estate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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