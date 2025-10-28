Scuole 4+2, Salerno diventa laboratorio del Mezzogiorno. Iscritti 488 studenti

Salerno laboratorio d’Italia per il modello d’Istruzione 4+2. Sono 488 gli studenti che hanno deciso questo modello dove l’istruzione si intreccia sempre più con l’occupazione e la crescita produttiva. Con il Decreto Scuola, la filiera formativa “4+2” entra a pieno titolo nell’ordinamento nazionale, superando la fase sperimentale e aprendo la strada a una riforma che ridisegna in profondità il rapporto tra scuola, Its (Istituti tecnici superiori) Academy e mondo del lavoro.
Un anno fa gli studenti iscritti erano 99. I nuovi dati, elaborati dal Mattino, raccontano un balzo senza precedenti: 322 nuove iscrizioni in un solo mese, un effetto diretto delle politiche attuate dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha restituito prestigio e prospettiva alla formazione tecnico-professionale. La Campania, e in particolare Salerno, si conferma laboratorio avanzato della nuova scuola italiana con un aumento del 393% degli iscritti. I 17 corsi attivi in provincia testimoniano una capacità di visione che unisce tradizione e innovazione.
Questa mattina, abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
