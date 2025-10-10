Scuolabus elettrici a 41 comuni salernitani, beneficiari gli enti con meno di 15 mila abitanti

10/10/2025 Attualità Nessun commento
Sono 41 i comuni della provincia di Salerno che riceveranno scuolabus elettrici. L’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir) ha approvato gli atti definitivi per una gara europea per rinnovare il trasporto scolastico in Campania.

Lo scorso 7 ottobre è stato formalizzato l’impegno di spesa e l’approvazione dei quadri economici per la fornitura di 87 scuolabus ad alimentazione elettrica. L’operazione ha un valore complessivo di 25 milioni di euro. Ha lo scopo di migliorare gli standard ambientali e la sicurezza del trasporto per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

I veicoli sono stati pensati per essere idonei anche alla circolazione su strade extraurbane, rispondendo così alle esigenze di mobilità di un territorio variegato. Il progetto si rivolge in particolare ai comuni con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l’obiettivo di potenziare i servizi nelle aree interne e nei piccoli centri della regione. 

