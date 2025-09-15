Scuola, a Salerno beccato il primo studente con il cellulare in aula. Il commento con Naddeo (Associazione nazionale presidi)

Oggi, 15 settembre, è la data ufficiale dell’inizio del nuovo anno scolastico in Campania che ha una popolazione scolastica di circa 788mila alunni, con un calo di circa 16mila unità rispetto allo scorso anno.
La provincia di Salerno ne conta circa 144mila, circa 2.500 alunni in meno rispetto allo scorso anno.
Nuovo anno con novità e vecchi problemi come quello del precariato. Il tema del momento è il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori, in vigore dal primo settembre.
A Salerno, beccato già uno studente che non ha osservato il divieto. L’episodio ci è stato raccontato questa mattina in diretta dal dirigente scolastico Claudio Naddeo, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi.
Ascolta
Claudio Naddeo su nuovo anno scolastcio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
