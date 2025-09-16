Scuola Salerno, avvio regolare con cellulari spenti. Il punto con Sollazzo (Il Mattino)

16/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Da ieri sono iniziate le lezioni in tutte le scuole della Campania. In provincia di Salerno, sono tornati tra i banchi circa 144mila alunni, circa 2.500 in meno dello scorso anno.

Si torna tutti in classe col cellulare spento. Il divieto dal primo settembre riguarda anche gli studenti delle scuole superiori. Già le prime note. Presidi e docenti chiedono anche la collaborazione delle famiglie.

Dal punto di vista organizzativo, l’avvio è regolare e sono stati coperti tutti  i 2.700 posti di supplenza annuale. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su avvio anno scolastico
