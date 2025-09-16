Scuola Salerno, avvio regolare con cellulari spenti. Il punto con Sollazzo (Il Mattino)

Da ieri sono iniziate le lezioni in tutte le scuole della Campania. In provincia di Salerno, sono tornati tra i banchi circa 144mila alunni, circa 2.500 in meno dello scorso anno.
Si torna tutti in classe col cellulare spento. Il divieto dal primo settembre riguarda anche gli studenti delle scuole superiori. Già le prime note. Presidi e docenti chiedono anche la collaborazione delle famiglie.
Dal punto di vista organizzativo, l’avvio è regolare e sono stati coperti tutti i 2.700 posti di supplenza annuale. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su avvio anno scolastico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.