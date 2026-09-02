Scuola, presidi reggenti in 12 istituti salernitani. Per le cattedre si farà ricorso a 1.800 supplenti. Il punto con la Cisl-Scuola

A pochi giorni dall’apertura del nuovo anno scolastico in provincia di Salerno si lavora affinché non ci siano problemi con le dirigenze e soprattutto con il personale docente. Sono 12 gli istituti scolastici che restano senza dirigente e saranno amministrati in reggenza. Altri tre, invece, si sono visti assegnare un preside titolare. Una situazione che penalizza le 12 scuole affidate ad un reggente, cioè a un dirigente già titolare di un altro istituto che dovrà gestire due istituti contemporaneamente. Per coprire le cattedre vacanti invece si farà ricorso a circa 1.800 supplenti.
E’ quanto ci ha spiegato, questa mattina, il segretario provinciale della Cisl-Scuola, Vincenzo Pastore, intervenuto in diretta. A lui abbiamo chiesto un parere anche sul dibattito che riguarda la richiesta di posticipare a ottobre l’apertura dell’anno scolastico a causa del forte caldo.
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Vincenzo Pastore su nuovo anno scolastico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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